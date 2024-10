Días inhábiles , sin sustento jurídico

ace más de dos meses que los juzgados y tribunales federales, no trabajan, el mismo tiempo que tenemos tratando de que nos reciban varias demandas de amparo para un grupo de familias contra un acto arbitrario que pretende despojarlos de sus espacios de trabajo. Los jueces se han negado reiteradamente a recibir las demandas aduciendo que están en paro . Este paro no está previsto en ninguna ley; es decir, no tiene ningún sustento jurídico.

De conformidad con el artículo 17 constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial . De la transcripción se advierte que están violando este derecho humano a miles de personas que esperan ser atendidas y que los jueces cumplan con esta obligación que tienen por mandato constitucional.

Están emitiendo cada semana un aviso declarando días inhábiles y cuando se termina el plazo vuelven a emitir otro aviso declarando otros días inhábiles; así han hecho hasta la fecha y el Consejo de la Judicatura no hace nada al respecto.

Además de la violación flagrante a este artículo de la Carta Magna también están violando la Ley de Amparo, que en su artículo 19 claramente señala cuáles son los días inhábiles para todo el Poder Judicial (juzgados, tribunales, Suprema Corte). Por tanto, es ilegal que declaren días inhábiles como lo están haciendo, incumpliendo la tarea para la que fueron creados.Ya no hablemos de los delitos que se configuran con esta conducta que están desplegando los jueces y magistrados, previstos en el Código Penal Federal, artículo 225.

Abogados litigantes independientes Bárbara Zamora, Santos García, Horacio Solís, Luis Alberto García

Vampiros del erario sangran al erario, opina

Suficiente escándalo es conocer los exorbitantes salarios de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, saber de sus cínicas prácticas nepotistas y verlos absolver delincuentes de cuello blanco, como para ahora verlos también regodearse desde las conferencias de prensa que realizan como burla hacia el pueblo de México y a la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Hasta cuándo el personal del Poder Judicial va a seguir cobrando altísimas sumas de dinero sin trabajar? Para el pueblo trabajador y sin privilegios, algunas faltas a laborar en cualquier centro de trabajo implican un considerable descuento de su salario o hasta un despido; sin embargo, pareciera que para los paristas de Norma Piña no hay consecuencias y pueden seguir en sus esfuerzos golpistas con toda tranquilidad. ¿Hasta cuándo seguirán los vampiros del Poder Judicial sangrando al erario?

Sam Fouilloux

Gracias, Toro, gracias Fernando Valenzuela

Has hecho tan sólo un alto y nos regresas de un solo golpe a todos a la juventud, tu esencial humildad parece una alegría tan seria, la fama se estremece ante tu natural desdén, tu elemental lenguaje resume al discurso más soberbio de la filosofía para hacer absurda cualquier pregunta. Los primeros lances de tu brazo le montaron el llano polvoriento a todos los coliseos de las grandes ligas, imperio y emperador se quedaron boca abierta, hiciste brillar al diamante como el más codiciado de las mil y una noches y le pusiste gala al espacio y con tus perfectas curvas, rectas de dos costuras, las rápidas cegaron la velocidad de la luz y la de tornillo hizo bajar al mismísimo firmamento. Tu izquierda hizo soñar al sueño y hasta la propia ideología histórico-revolucionaria. Eres el Toro firmándole indulto al matador, la muerte y eternidad se amotinan por autógrafo. ¡Gracias, Fernando Valenzuela!, eres demasiado hasta para todas las lágrimas.

Ismael Cano Moreno

¿Beneficia a Netflix la Cineteca?, cuestiona

Acabo de pasar por la Cineteca Nacional y me encontré con un evento, que es el estreno de Pedro Páramo en salas de cine, desplazando una muestra fotográfica de Toni Kuhn (que incluye a personajes como Luis Buñuel y Rufino Tamayo) para hacer lugar a una exposición de vestuario de actores y actrices de la película mencionada.

Afortunadamente, Juan Rulfo seguirá siendo Juan Rulfo, así como García Márquez seguirá siendo García Márquez con serie o sin serie de Netflix.

¿Para este motivo se erogaron 500 millones de pesos en la construcción de Cineteca Nacional ?

¿Para que Netflix pueda estrenar Pedro Páramo, empresa que cuando se le impuso el pago del IVA lo trasladó a sus asociados?

Jorge Sánchez

Invitaciones

Acopio y caravana por Cuba

Debido a la grave situación que padece Cuba en estos momentos que enfrenta los impactos simultáneos de un ciclón y la emergencia energética, hacemos un llamado a solidarizarnos, por lo que se anuncia el inicio de acopio de alimentos no perecederos, medicinas (con seis meses mínimo antes de vencerse) y artículos de limpieza e higiene personal.

Los puntos de acopio son dos: Centro Cultural México Cuba Benny Moré, ubicado en Periférico 16, casi esquina con Altavista, colonia San Ángel Inn, alcaldía Álvaro Obregón, los sábados de 12 a 18 horas, y la Cafetería La Habana Vieja en Doctor Velasco 147, local D, entre Niños Héroes y Doctor Lucio, colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc (saliendo del Metro Niños Héroes) de lunes a viernes de 9 a 18 horas.

Asimismo, los invitamos a la Caravana contra el bloqueo impuesto por el gobierno de EU al pueblo de Cuba. Súmate con tu carro, bici o moto. Decóralo con banderas y carteles. La cita es el próximo sábado a las 11 horas en Campo Marte y Reforma (Auditorio Nacional), a un costado del Cendi 18 Margarita Maza de Juárez. Mayores informes al 55-1652-7634

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí.

Ciudadanos publican libro de agradecimiento a AMLO

Decenas de mexicanos se dieron a la tarea de escribir un libro testimonial para agradecer, desde su experiencia personal, haber sido reconocidos, valorados, incluidos y apoyados en las políticas públicas que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante los seis años de su gestión.

El texto lleva por título Gracias a usted, señor presidente y contiene poco más de 100 reflexiones escritas por jóvenes, niños y personas adultas mayores de distintos segmentos sociales y entidades de la República Mexicana. Se trata de trabajadores del campo, obreros, amas de casa, estudiantes, profesores, investigadores, profesionistas y servidores públicos que, además de expresar libremente sus particulares puntos de vista acerca de los logros alcanzados en la administración lopezobradorista, también impulsaron el financiamiento de la obra mediante cooperación voluntaria.

Este ejercicio de participación ciudadana tuvo como antecedente el libro denominado ¡Gracias!, que el mandatario publicó en febrero pasado, en el cual presenta un agudo balance de la vida política en México durante las últimas tres décadas e incluye pormenores de cómo se fue construyendo la Cuarta Transformación (4T).

En esa publicación, López Obrador aseguró que el movimiento que se sintetizó en la 4T es obra del pueblo mexicano. Por ello, no dudó en manifestar su gratitud a la gente, y en forma por demás modesta, simplemente escribió: “…a todos y todas de corazón. Gracias”.

Ese agradecimiento presidencial fue visto como un acto genuino, profundo y humano entre quienes participaron en la edición de Gracias a usted, señor presidente, documento que tiene como común denominador el reconocimiento a la acción gubernamental de distribuir de mejor manera la riqueza nacional, con el evidente propósito de hacer justicia. Una urgente necesidad postergada durante la etapa del neoliberalismo.

Los testimonios también evidencian la necesidad de construir otros marcos y narrativas políticas; asimismo, documentan la identificación de la base social con un liderazgo inobjetable, al tiempo que constituyen una evidencia del compromiso ciudadano para continuar y consolidar el actual proyecto de nación.

Los agradecimientos conservan el tono privado y amistoso, de misiva personal, un grado de espontaneidad que implicó no alterarlos ni tergiversarlos, por lo que pueden contener errores de edición y erratas inevitables. La obra está disponible en formato digital.

Los interesados pueden solicitar un ejemplar en versión digital al correo electrónico [email protected]

Miguel Breceda, Gastón Martínez, Edmer Santín