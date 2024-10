Aviñón. Soy una mujer completamente destrozada , declaró Gisèle Pelicot, quien fue drogada por su marido durante 10 años para ser violada por decenas de hombres. No sé cómo voy a reconstruirme, cómo me voy a recuperar de todo esto , explicó durante su segunda intervención en este proceso que se ha convertido en un símbolo de la violencia machista y la sumisión química en Francia.

Añadió que cuatro años después de enterarse de los abusos a los que era sometida, aún no ha sido capaz de procesar y entender los motivos.

Con voz temblorosa, contó lo increíblemente violento que fue para ella que muchos de los acusados en este juicio, que comenzó el 2 de septiembre, hayan asegurado que pensaban que estaba de acuerdo con las violaciones o que fingía dormir. He decidido no avergonzarme, no he hecho nada malo , sostuvo en el tribunal.

A pesar de las pruebas de video en su contra, al menos 35 de los acusados negaron los cargos de violación, alegando que Dominique los engañó y les hizo creer que participaban en un juego sexual, o que Gisèle fingía estar dormida.

Algunos ofrecieron disculpas.