▲ Kamala Harris y Donald Trump hicieron campaña ayer en dos estados claves para ganar la elección presidencial. La demócrata estuvo en Pensilvania y el republicano en Georgia, en medio de una polémica por elogios que hizo el magnate, hace años, a Adolfo Hitler. John Kelly, ex jefe de gabinete de Trump, confirmó al New York Times que el ex mandatario encaja en la definición de fascista, mientras Harris sostuvo que lo es, en declaraciones a CNN. En tanto, la ex modelo Stacey Williams acusó a Trump de haberla manoseado después de que los presentó el financista procesado por delitos sexuales Jeffrey Epstein, en 1993, informó The Guardian. Foto Ap