Jueves 24 de octubre de 2024, p. 22

Moscú. Quien quiera saber si hay soldados norcoreanos en el territorio de Rusia debe preguntárselo a Pyongyang, ya que son sus fuerzas armadas , respondió ayer la portavoz de la cancillería rusa, Maria Zajarova, después de los insistentes rumores que, a comienzos de esta semana, surgieron en Kiev, siguieron en Seúl y finalmente se hicieron eco en Washington.

En realidad, no se entiende para qué Corea del Sur le hace el juego al régimen de Kiev. La cooperación de Rusia con la República Popular Democrática de Corea en el ámbito militar, como en otras áreas, en primer lugar se corresponde con el derecho internacional y no lo vulnera, y en segundo, no causa ningún mal, daño o perjuicio a Corea del Sur , afirmó la vocera en su encuentro semanal con los reporteros.

La diplomática instó a las autoridades de Seúl a no dejarse llevar por la histeria antirrusa y reflexionar sobre las consecuencias que tendría su implicación directa en el conflicto ucranio: Rusia responderá con dureza a cualquier amenaza para la seguridad del país y sus ciudadanos, dondequiera que se encuentren , advirtió. Y expresó la esperanza de que Seúl muestre prudencia y sentido común .

Horas antes, en Roma, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, señaló por primera vez que Washington tenía evidencias de que hay tropas de la RPDC (siglas del nombre oficial de Corea del Norte) en Rusia , pero reconoció que aún no sabía con qué propósito. ¿Qué están haciendo exactamente? Está por verse. Eso es lo que tenemos que aclarar . Agregó: Sería muy, muy grave , si los norcoreanos estuvieran recibiendo instrucción para ir a combatir en Ucrania del lado de Rusia.