Jueves 24 de octubre de 2024, p. 8

Madrid. Mañana llega a los cines Rita, el debut en la dirección de Paz Vega. Una historia ambientada en el sofocante verano de la Sevilla de 1984 en la que la cineasta, que también firma el guion y actúa en el filme, retrata la lacra de la violencia machista desde ese lugar luminoso que es la mirada de la niña de siete años que da título al filme, encarnada por la joven principiante Sofía Allepuz.

Quería poner el foco en la violencia de género porque es todavía un asunto pendiente que tenemos como sociedad. Y pensé que la mejor manera era hacerlo desde un lugar luminoso, desde el amor, desde la dulzura de los pequeños que son esas otras víctimas que no tienen culpa de nada, que no entienden nada, pero que están ahí presentes y absorbiendo toda esa mala energía , indicó Vega en una entrevista concedida a Europa Press en la que subraya que, precisamente, es esta perspectiva sobre la lacra de la violencia machista la gran novedad que aporta Rita.

Porque, explicó Vega, aunque ya se ha hablado en otras películas de este tema, abordarlo desde este lugar, desde los más pequeños, es algo nuevo . En esta misma línea, Roberto Álamo, quien interpreta a José Manuel, el marido y padre maltratador del filme, destacó que lo habitual siempre que se trata de ese tema, en el cine o incluso en un documental, es que la cámara está arriba , es decir, viendo lo que le pasa a los adultos , pero en este filme está abajo , colocada a la altura de los ojos y de las mentes de los niños .

Vega, que en la película encarna a Mari, la madre de dos hijos que sufre en silencio el maltrato sicológico y físico por parte de su marido, incide también en que Rita es un reconocimiento a esas mujeres olvidadas que no tuvieron otra opción . Esas que, mientras en la España de la transición soplaban vientos de renovación y modernidad, seguían sufriendo en silencio, día tras día, la violencia machista y soportando todo por sus hijos.

Estudia y sé independiente