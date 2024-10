Jorge Caballero

Enviado

Periódico La Jornada

Jueves 24 de octubre de 2024, p. 7

Morelia, Mich., El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) se rindió ante la productora Bertha Navarro y la condecoró con el Premio El Ojo y la develación de una butaca con su nombre, para que pase a engrosar la sillería de la sala cuatro del Cinépolis Centro Histórico de esta ciudad.

Navarro dijo al recibir su par de reconocimientos: Gracias por tanto amor. Estoy muy emocionada, yo los necesito , y un grito desde la parte trasera reviró: ¡y nosotros te necesitamos, Bertha!

La galardonada también agradeció al FICM, por ser un encuentro “tan importante, y donde veo las películas mexicanas que se están haciendo, es un espacio fundamental y también desde aquí las cintas han crecido y han agarrado camino. Es tan fundamental este festival que agradezco que sea una ventana para el cine nacional.

Como he dicho antes, he realizado cine y seguiré haciéndolo, y si no lo hago, siempre estaré por ahí con mis películas cuando se vean, ya que quiero que mis filmes se sigan viendo, especialmente por las nuevas generaciones.

En charla con La Jornada se le preguntó si había formado parte del nuevo cine mexicano , periodo en el que algunos consideran que sólo hubo unas cuantas películas buenas. Navarro respondió: Los cineastas de diferentes épocas hemos luchado por consolidar la cinematografía mexicana y lo seguimos haciendo. Pero actualmente creo que las cintas nacionales son importantes en México y en el mundo porque la actual generación de directores es más robusta. El gran problema de nuestra filmografía, y creo que en el resto del mundo, es la exhibición. Todo el tiempo hablo de ese tema con Alejandro Ramírez, el presidente de Cinépolis .

La nueva directora de la Cineteca Nacional, Marina Stavenhagen, fue la encargada de presentar a Navarro y dijo: si una palabra define a Bertha es que ha sido incansable en estos 50 años y visionaria. Ha sabido ver más allá, siempre piensa en qué es lo que sigue para el cine mexicano .

Batalla inmediata y perpetua

La plática con la productora de películas como Cabeza de Vaca y Cronos continuó: El cine para el país es algo muy importante, no es sólo un pasatiempo, es cultura, es talento y es identidad. Actualmente hay más recursos, pero éstos también ya se volvieron chiquitos, porque todo sube .

Conmovida por el homenaje en el FICM, Navarro agregó: “aún hay muchas batallas que debemos dar por la cinematografía mexicana, por ejemplo que se exhiba más cine mexicano para que la gente lo vea, es la batalla inmediata y perpetua.