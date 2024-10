Alberto Aceves y Cristina Gómez Lima

Reportero y corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 24 de octubre de 2024, p. a10

Ramón Hernández, fino segunda base de los Diablos Rojos del México en los años 60 y 70, llegó puntual ayer a su oficina en la calle Jesús Carranza, en la colonia Morelos, cuando una persona que trabaja en el mismo edificio le dijo que Fernando se había ido. Yo pensaba que me estaba hablan-do del director general, porque tiene el mismo nombre , dice a La Jornada el legendario Abulón, ex compañero de El Toro en los Mayos de Navojoa entre 1979 y 1980. “Y ¿adónde se fue?, le pregunté. ‘Pues ya se fue. Falleció Fernando Valenzuela’. ¡Ah, cabrón! Ya no pude decir nada”.

El fallecimiento del mítico jugador de los Dodgers de Los Ángeles, a los 63 años, ha generado esa cla-se de vacío en el entorno beisbolero de México y Estados Unidos. “Todos querían ir a ver quién era ese pitcher tan joven que cautivaba al mundo. Va a ser muy difícil que volvamos a ver otro fenómeno como él”, asegura el ex pelotero de los Pingos con la imagen aún de un Valenzuela robusto, moreno y melenudo, que inclinaba el cuerpo hacia atrás, levantaba la pierna derecha y miraba al cielo antes de que la pelota saliera de su mano haciendo giros extraños en el aire.

Las expresiones de duelo y admiración por El Toro se han replicado en los canales oficiales de Grandes Ligas. Durante su década más dominante en los 80, los partidos de los Dodgers que eran transmitidos en México paralizaban a millo-nes de personas en el país, un fenómeno parecido al de otros dos grandes íconos en el deporte como el ex futbolista Hugo Sánchez, figura en el Real Madrid, y el boxeador Julio César Chávez. Ahora Fernando nos ha estremecido a todos , reconoce el Pentapichichi, miembro del Salón de la Fama del Futbol. Fue un símbolo deportivo, una leyenda .

Valenzuela –ganador del premio Cy Young, la Serie Mundial y Novato del Año en 1981– jugó en el beisbol mexicano para Mayos de Navojoa, Tuzos de Guanajuato, Leones de Yucatán, Naranjeros de Hermosillo, Charros de Jalisco, Venados de Mazatlán y Águilas de Mexicali.

En los partidos de ayer en la Liga Mexicana del Pacífico hubo minutos de aplausos para él y se honró a su emblemático número 34, retirado en los Dodgers para comprender la magnitud de lo que representa.

Sólo él puede repetir lo que hizo en este deporte , expresa Abulón Hernández, no sólo por las hazañas deportivas que permanecen intactas, como vencer a los Yanquis de Nueva York en el tercer juego de la Serie Mundial de 1981, sino porque irrumpió en un universo que parecía imposible para otros mexicanos. “Pocos recuerdan que tenía muy buena curva. Cuando aprendió el screwball en Estados Unidos con (Roberto) Babo Castillo, se olvidó de ella. En muy contadas ocasiones la utilizaba. Podía lanzar a dos velocidades diferentes y con la cuenta en 3 (bolas) y 2 (strikes), pero era un garbanzo de a libra, de esos que ya no hay”.