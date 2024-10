Mireya Cuéllar y Juan Pablo Guerra

Corresponsal y La Jornada Baja California

Periódico La Jornada

Jueves 24 de octubre de 2024, p. 3

Tijuana, BC., La bola de concreto se levanta entre las calles de la ciudad con la majestuosidad que sólo Pedro Ramírez Vázquez pudo imaginar. Su arquitectura hizo del Centro Cultural Tijuana (Cecut) un referente geográfico, albergue de los grandes espectáculos , exposiciones que llegaban del centro del país; hoy el reto es que el espacio dialogue con la comunidad , indicó su directora, Vianka Santana, en el 42 aniversario del recinto.

Tiene que ver con la visión humanista de la 4T, porque la administración que terminó hace unos días se caracterizó precisamente por buscar dar atención a los grupos y los sectores que de manera histórica y a nivel país no habían tenido la oportunidad de gozar de la infraestructura cultural, de nuestro derecho a ejercer el arte y la creatividad como un principio básico del desarrollo , apuntó.

Inaugurado el 20 de octubre de 1982, un proyecto gestado por Carmen Romano, esposa del entonces presidente José López Portillo y directora del Fondo Nacional para Actividades Sociales (Fonapas), el Cecut es único en el país y nació en el contexto de una estrategia gubernamental para fomentar la conciencia y el orgullo nacionales en una ciudad que por su cercanía con Estados Unidos tiene una identidad cultural compleja.

Por muchos años estuvo centrado en los grandes espectáculos, cantantes famosos y colectivos comerciales, reconocidos exponentes del arte, que se volvían el motivo de la pasarela social, para que ciertos sectores favorecidos económicamente hicieran acto de presencia en el Cecut, pero no entraba la gente porque los costos eran muy altos , recuerda Santana.

Es grandioso que vengan (los grandes artistas), pero qué te parece que estuvieran en la explanada ¿no?, donde toda la gente pudiera gozar. Nuestra intención primigenia es crear estas conexiones, presentar en gratuidad, en la medida de lo posible, espectáculos para la gente que normalmente no cruza a Estados Unidos a ver teatro, a los conciertos de la sinfónica (...) es pensar en los sectores que no han tenido acceso a esas expresiones , comenta en referencia a las alianzas de los últimos años con instituciones como el Old Globe Theater y la Sinfónica de San Diego.

La Trienal de Tijuana es una de las apuestas del Cecut en su diálogo con la comunidad, un certamen de obra plástica de funcionamiento y tamaño sin igual, pues además del énfasis en que el público vote para la selección de los ganadores, cuenta con uno de los mayores premios del país (un millón de pesos al primer lugar).