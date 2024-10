Martín Arceo S.

Periódico La Jornada

Jueves 24 de octubre de 2024, p. 6

El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, académico y monero Juan Manuel Ramírez de Arellano, Juanele (Ciudad de México, 1982), participa en el proyecto Sciwomen Origin Stories (Orígenes de mujeres científicas), al cual el creador de La abuelita karateca describe como “un plan estadunidense de divulgación de la ciencia, desarrollado en conjunto con la asociación sin fines de lucro SciAll (https://sciall.org/)) y el programa IF/THEN Ambassadors (Embajadoras Si/Entonces, https://www.aaas.org/)”.

Juanele, quien fue distinguido recientemente como creador artístico del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura federal, explicó en entrevista que SciAll “busca difundir el trabajo de investigadores en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), particularmente de grupos infrarrepresentados. Su misión se complementa muy bien con el programa de embajadoras AAAS IF/THEN (https://www.ifthenshecan.org/), que busca impulsar a las niñas y jóvenes para que estudien carreras de STEM”.

El también autor del libro de historietas de humor Los juegos del alambre comentó que “el nombre IF/THEN recuerda esta misma labor, puesto que se refiere al lema del programa: ‘si ella lo puede ver, entonces puede serlo’. Son 125 embajadoras IF/THEN en el programa, de las que se eligieron seis para desarrollar el proyecto Sciwomen Origin Stories”.

Añadió que “en este programa buscamos inspirar a más jóvenes a estudiar ciencia a través de videos, vlogs, talleres con niños de distintas edades y cómics sobre las vidas de dichas científicas. Hice tanto la historia como el dibujo de los seis cómics del proyecto, que están disponibles gratuitamente en la página de SciAll (https://sciall.org/projects/)”.

De acuerdo con Juanele, quien ha investigado sobre la física de estado sólido de la materia, todo surgió por iniciativa de la doctora Burçin Mutlu-Pakdil, junto con el equipo de SciAll , con la finalidad de “divulgar el trabajo de otros científicos, para lograr que haya en el mundo todavía más científicos. La doctora Burçin me invitó a participar en el proyecto después de que el profesor Roger Freedman y yo le enviáramos nuestro cómic de física Physics Comics and Stories (Cuentos de física) para que nos diera su opinión.

Embajadoras

Le gustó tanto que me preguntó si me interesaba participar en el proyecto que traía entre manos. Acepté con gusto y para cuando me incorporé, el equipo ya tenía determinado quiénes serían las embajadoras en las que nos habíamos de centrar: Burçin Mutlu-Pakdil, astrofísica; Kristen Lear, estudiosa de los murciélagos; Ritu Raman, ingeniera mecánica; Ana María Porras, microbióloga, educadora y artista, y Earyn McGee, herpetóloga, ecóloga, activista social y comunicadora de la ciencia.