Jueves 24 de octubre de 2024, p. 30

Luego de más de cinco años, la autora intelectual del secuestro agravado de Norberto Ronquillo, la muchachita despechada de la ex novia , Yuritzi, sigue prófuga pese a ofrecerse una recompensa de 500 mil pesos por su captura; en lo personal, pienso que está protegida , afirmó el padre del estudiante de la Universidad del Pedregal ultimado en 2019.

Al preguntarle si influye que el progenitor de la joven sea un militar, dijo que sí, porque se me hace muy extraño que a más de cinco años no la han agarrado y las cinco personas las capturaron rápido, como debe ser. El anterior presidente de la República y la actual Presidenta protegen mucho a los militares, entonces yo pienso que por ahí va, no lo puedo asegurar , comentó en entrevista afuera de las salas orales del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicadas en el Reclusorio Oriente.

Don Norberto afirmó que las autoridades capitalinas no le han otorgado medidas de protección pese a las amenazas de muerte que ha recibido, “yo creo que están esperando que me maten; tampoco la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas me ha apoyado. Ha sido un proceso muy desgastante y muy costoso, física, económica y sicológicamente en busca de justicia, aunque estas personas dicen ser inocentes, pero ahora sé que cuando pagamos el rescate –500 mil pesos de 5 millones exigidos– ya lo habían matado”.