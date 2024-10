Las plataformas han estado muy activas en cuanto a indicar que sí nos dan los beneficios que pedimos el cobro a los usuarios va a subir 50 por ciento, lo cual no es cierto . Esto es una mentira que utilizan para tratar de desestabilizar la ley que se está preparando a nivel federal .

Otra exigencia es que esas empresas identifiquen las zonas de riesgo, lo cual no hacen con tal de no perder usuarios al no tener una verificación clara, eso hace que asalten a los compañeros .

El señor Santoyo indicó que el 22 de octubre recibí la solicitud de un viaje en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al subir el pasajero, un agente de la Guardia Nacional me detuvo; aplicaron una infracción, trasladaron mi vehículo al corralón en Acolman y ahora tengo que pagar una multa de 54 mil pesos y hasta que saque mi vehículo tendré que pagar el derecho de piso .