Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Jueves 24 de octubre de 2024, p. 29

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó la mañana de ayer de nuevos nombramientos y ratificaciones para la integración de su gabinete ampliado.

Destacan el ex alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, para la Coordinación General de Capital Humano –encargada de la nómina– de la Secretaría de Administración y Finanzas, y la ex diputada local y federal Beatriz Rojas –esposa del ex titular de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil– será titular del Sistema local para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Acosta y Chíguil forman parte del grupo de políticos de Morena que respaldaron a Brugada cuando se postuló como candidata a la jefatura de Gobierno.

En un comunicado, la mandataria también confirmó la llegada de Daniela Cordero –esposa del titular del Issste, Martí Batres– al Fondo para el Desarrollo Social, y de la ex panista Ana Villagrán Villasana a la dirección general de la Agencia de Atención Animal.

La ex diputada local Guadalupe Chávez Contreras fue designada coordinadora general de unidades habitacionales de la Secretaría de Vivienda. Además, nombró a Amaya Ordorika Imaz como titular del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. De acuerdo con la trayectoria difundida, no se ha desempeñado en el servicio público, pero ha impulsado proyectos que promueven un enfoque de reducción de daños de quienes consumen sustancias sicoactivas, con prioridad en la salud pública y los derechos humanos.