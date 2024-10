Las campañas electorales son momentos inigualables para hacer aparecer cualquiera de los ya bien cimentados miedos. Sean éstos un país, una organización o hasta un individuo elevado a la categoría de terrorista. Las oleadas de migrantes, sin permisos previos, o con ellos, pero numerosos, capaces de lidiar con cualquier barrera, se convierten en perentorios invasores, peligrosos para la paz y tranquilidad. El magnate Donald Trump ha estado llevando a cabo una inigualable tarea de zapa al respecto. Lo hizo en el pasado cuando esta misión le acercó la misma presidencia de la república. Estos alebrestados días le permiten repetir con eficacia el mismo rol que lo hizo famoso y hasta necesario para buena parte del electorado. Agitar miedos y presentarse como el enérgico curandero de almas en pena por excelencia es una escenificación que le sale con pasión teatral inigualable. Para llevarla al culmen de su estelaridad no duda en mentir flagrantemente y procrear escenas extremas de terror: migrantes negros comiéndose indefensas mascotas, por ejemplo. La demagogia electorera desplegada, una y otra vez por Trump, lleva consigo contradicciones y falsedades que, sin embargo, no le causan daño notable entre sus simpatizantes. Pero, a nivel externo, le acarrean rechazos que llegan al desprecio por su persona y por su eventual gobierno. Las factibles consecuencias de esos irresponsables desplantes, lo convierten en un personaje indeseable y dañino para la imagen de la nación a la que aspira representar. Pero esa será una cuestión adicional con la que habrá de lidiar en caso de que, como parece, pueda encaramarse en ese ambicionado y estelar puesto.

Para su rival demócrata, Kamala Harris, parece cuesta arriba adoptar el rol de protectora social ante peligros y temores acendrados. La feminidad es una característica que poco aporta contra esos extremos casos. Sí lo puede hacer, en cambio, para los matices y las calidades en las conductas de variada índole que no impliquen armas o penas. Sin embargo y muy a pesar de haber entrado tarde a la contienda, Harris ha logrado presentarse como una muy aceptable opción ante los votantes. No ha requerido apelar a tragedias inminentes para convertirse en aceptable opción. En el actual empate, que repetidamente se reporta y califica, lleva aunque sea la pequeña ventaja por delante. Será, sin duda alguna, mucho mejor presidenta que su grosero rival. Ojalá y el vetusto y complicado proceso electivo estadunidense pueda esta vez funcionar para bien de la vida organizada de ese amedrentado país. No se menosprecia, sino se urge que, en adelante, el voto popular mayoritario sea, en efecto, el que dirima el triunfo.