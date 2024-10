No sólo los ciudadanos comunes de África sufren las consecuencias de los flujos financieros ilícitos que despojan al continente de los fondos que necesita desesperadamente para su desarrollo. También padecen sus consecuencias los estadunidenses. Cuando los fondos saqueados entran en los mercados inmobiliarios urbanos, hacen subir los precios de forma generalizada. La compra de viviendas de lujo provoca un efecto cascada. Mientras los compradores potenciales se quedan fuera del nivel superior del mercado, suben los precios en el nivel inmediatamente inferior. Los compradores que no acceden a ese nivel, suben los precios en el siguiente, y así sucesivamente. Las personas con ingresos bajos, que se encuentran en el nivel inferior del mercado, se ven totalmente excluidas y terminan viviendo lejos del centro de la ciudad, con largos y costosos desplazamientos para llegar a su trabajo.

La demanda inmobiliaria no se limita al número de personas que necesitan una vivienda. Se trata de la cantidad de dinero que ingresa al mercado. La gente sin dinero no hace subir los precios. Muchos nuevos inmigrantes se mudan con sus parientes. Además, buen número de ellos trabajan en el sector de la construcción precisamente. El verdadero problema no es la afluencia de personas del extranjero, sino la afluencia de dinero en efectivo. Las restricciones a la inmigración intentan cerrar la frontera equivocada.

Apenas un mes después de los atentados del 11-S en 2001, el Congreso aprobó el Título III de la Patriot Act para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Obligaba a los bancos a informar de las transferencias de dinero sospechosas procedentes del extranjero. Pero los grupos de presión del sector inmobiliario convencieron al Departamento del Tesoro para que les concediera una exención temporal de la obligación de informar sobre transacciones dudosas. La laguna sigue existiendo, creando lo que se ha denominado “una extraordinaria oportunidad de crecimiento para el sector inmobiliario de prestigio ( high standing)”, y dejando a EU como el único país del G-7 que no exige a los profesionales inmobiliarios el cumplimiento de las leyes contra el blanqueo de capitales.

En agosto, el Departamento del Tesoro impuso por fin requisitos de información para las transacciones inmobiliarias. Las nuevas normas, que entrarán en vigor en diciembre de 2025, fueron aclamadas por los defensores de la transparencia como un importante punto de inflexión en la lucha contra el dinero negro . Pero la experiencia pasada exige que seamos cautos. La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la agencia del Tesoro encargada de aplicar estas normas, sigue infradotada de fondos y personal. Un estudio de la Brookings Institution examinó el impacto de un programa piloto lanzado en 2016 para supervisar las transacciones inmobiliarias y concluyó que no pudo iden­tificar efectos discernibles. Y como dijo supuestamente Abraham Lincoln: Las leyes sin capacidad de ser aplicadas son sólo un buen consejo .

La frontera entre la economía estadunidense y el capital extranjero es menos tangible que las líneas físicas que delimitan el territorio, pero no por ello menos significativa. El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras cuenta con más de 60 mil empleados. La FinCEN del Departamento del Tesoro tiene sólo 300. Para abordar la crisis inmobiliaria del país, habría que preocuparse menos por los trabajadores indocumentados y más por el dinero indocumentado.

* Editores de On the Trail of Capital Flight from Africa: The Takers and the Enablers (Oxford University Press); profesor emérito y profesor distinguido de economía en la Universidad de Massachusetts Amherst, respectivamente