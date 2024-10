Ayer, la dependencia presentó el Lineamiento técnico para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama en el país, en un acto realizado en el auditorio del Hospital General de México y donde el subsecretario también reconoció que la disculpa no resuelve el sufrimiento pasado, pero es el primer paso hacia la transformación . Señaló que entre los objetivos en esta materia están acercar los servicios, sobre todo a los grupos vulnerables.

En momentos críticos, el sistema sanitario no siempre ha estado a la altura de sus necesidades. Se ha enfrentado a diagnósticos tardíos, tratamientos insuficientes y, en ocasiones, a la indiferencia y falta de empatía del personal, reconoció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ramiro López Elizalde, al dirigirse a las mujeres que han tenido o viven con cáncer de mama, a quienes ofreció disculpas sinceras a causa de esas carencias.

Se comprometen a cambiar y aprender de los errores

Ante David Kershenobich, secretario de Salud, el director del Issste, Martí Batres, y otros servidores públicos del sector, López Elizalde aseguró que existe el compromiso por cambiar y aprender de los errores con el fin de que mejore la atención médica.

El cáncer de mama es una batalla dura y no deberían enfrentarla solas. Estamos aquí para acompañarlas y no fallarles . También hizo un exhorto a los trabajadores para que no haya burocracia ni modorra que se conviertan en barreras en los servicios médicos.

Kershenobich subrayó la importancia de lograr el acceso temprano al diagnóstico y al tratamiento clínico. Eso marca la diferencia en el curso de la enfermedad. Resaltó que en la aplicación de las políticas públicas es fundamental observar que en México no son sólo las grandes ciudades; también están las comunidades donde se reportan altas tasas de muerte y prevalencia del cáncer de mama. Allá debe llegar la atención , subrayó.

El nuevo lineamiento, en cuyo diseño participaron organizaciones de la sociedad civil, contiene criterios homogéneos que se aplicarán en las instituciones públicas y privadas de salud para todas las fases del proceso de atención médica, desde la prevención y detección temprana de la neoplasia, comentó Varela.

Se incluyen ocho indicadores para el monitoreo y seguimiento que se realizará trimestralmente de cada etapa del proceso de atención.