No puede ser que Guanajuato sea el número uno de adicciones, el número uno de salario medio, el menor salario medio. Atender a las causas y al mismo tiempo el trabajo conjunto para abatir los índices delictivos, homicidios, robos, extorsión , comentó la Presidenta.

Subrayó que el proceso de pacificación también involucra al Poder Judicial, porque es un factor importante para impedir la impunidad, “que no esté dando amparos al por mayor para que salgan los delincuentes, o sea, porque este fenómeno de la llamada ‘puerta giratoria’, en donde se detiene un delincuente y sale a los pocos días”, deriva del arraigo de la corrupción en esa instancia, por eso es la reforma judicial .

La Estrategia Nacional de Seguridad va a dar resultados y aunque no se alcanzarán de la noche a la mañana, estoy convencida de que es la estrategia correcta. La atención a las causas no se nos puede olvidar nunca , sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum. Subrayó que la consolidación de la Guardia Nacional y una mayor coordinación con los estados complementan las acciones encaminadas a dar mayor seguridad al país.

–Se está trabajando, en particular en Celaya, en León, pero no solamente, porque a veces te concentras en unos municipios y puede irse la delincuencia a otros. En Celaya ya venía desde antes y a León se entró con un programa de atención a las causas muy importante desde la administración anterior. Ahora estamos fortaleciendo el trabajo, particularmente en estos dos municipios, pero no solamente, es un trabajo integral para todo el estado.

En su conferencia, Sheinbaum celebró que, según la encuesta de percepción de inseguridad en México, se ha alcanzado el nivel más bajo de la historia desde que se viene aplicando este sondeo, en 2013.

Caso Sinaloa

A pregunta expresa sobre que esta percepción se disparó al alza en Sinaloa, la presidenta subrayó que no hay que olvidar el origen del recrudecimiento de la violencia en la entidad (la captura y traslado del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada) y también que el gobierno de Estados Unidos no ha entregado a México un reporte más amplio de lo sucedido.

La Presidenta subrayó que por supuesto el gobierno federal va a proteger a la población, pero Sinaloa es un caso especial por lo que ocurrió hace casi dos meses.

–¿Le va a dar algún tiempo a Estados Unidos, para que le responda?

–No, pues depende de ellos, pero eso no quiere decir que nosotros quitemos el dedo del renglón. ¿Cómo fue que se dio esta detención?

Sin embargo, dijo que la coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad va a continuar.