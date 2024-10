Regis López confirmó que él y los otros dos jueces participarán en la elección para tener la legitimación que exige el nuevo modelo .

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, calculó que 70 por ciento de los jueces en funciones lograrán ser electos y ofreció un proceso limpio y transparente y cuidar que el comité de selección del Congreso será imparcial.

Sin embargo, el diputado panista Héctor Saúl Téllez explicó que la reforma no precisa los lineamientos ni metodología para la selección de los cinco integrantes de cada uno de los tres comités; todavía no hay convocatoria, no se precisa dónde se presentarán las solicitudes de registro, y tampoco existen medios de impugnación para los aspirantes a juzgadores que no pasen el filtro.