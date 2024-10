Senadores de Morena pidieron que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sancione a la jueza que amagó con encarcelar a la presidenta Claudia Sheinbaum si no retiraba del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforma el Poder Judicial, mientras el PAN calificó de inaceptable que autoridades del Estado mexicano digan abiertamente que no van a acatar sentencias de los juzgadores.

El legislador estimó que el rechazo de algunos sectores a esta reforma se va a ir desvaneciendo por falta de combustible popular, y aunque suene a lugar común, van al basurero de la historia .

Álvarez Lima añadió que el CJF debería sancionar a la jueza que amagó a Sheinbaum, pero consideró que no lo va a hacer.

Por su lado, el panista Ricardo Anaya mencionó que en un estado de derecho cuando no se está de acuerdo con una sentencia, lo que se hace es impugnarla, pero no puedes decir simplemente no la acato.

En alusión al choque entre Sheinbaum y la jueza, apuntó que tras el rechazo de algunos miembros el Estado mexicano a acatar resolutivos de juzgadores, cualquier empresario, ejidatario o comunidad agraria podrá decir que no está de acuerdo con las sentencias y por lo tanto no las asume. Anaya resaltó que ése no es el camino, porque traería consecuencias desastrosas.

La senadora morenista Nora Ruvalcaba acusó a los panistas de hipócritas, pues a nivel nacional piden acatar la disposición de una jueza, pero en Aguascalientes no pueden aceptar una suspensión promovida por la ex senadora Martha Márquez en contra de las denuncias presentadas en su contra.