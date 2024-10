A

inicios del presente año llegó a nuestras manos un ejemplar de Vamos a Jugar a Londres, la Escena Oscura del Rock Mexicano al sur del DF en los años 80; investigación de José Hernández Riwes C. y Macarena Muñoz Ramos. El libro en cuestión es una travesía por la incipiente escena oscura en aquella década, cita espacios y sobre todo captura relatos, anécdotas y experiencias de algunos adolescentes de ese tiempo, los cuales devinieron músicos, promotores, artistas visuales, periodistas. Hay testimonios en primera persona, descripciones de lugares y, por ejemplo, en sus páginas está la versión oficial de la fundación y del primer concierto de Santa Sabina en voz de Poncho y Patricio. Además de cómo se dio la diáspora para que el dark, gótico o la escena oscura llegara a todos lados, no sólo a la ahora Ciudad de México, sino a todo el país. Y para reforzar lo anterior el viernes 25 de octubre se realizará, Escena Oscura Mexicana, 30 años 1994-2024, en el centro cultural Casa del Tiempo UAM. Las actividades iniciarán a las 14 horas con la presentación de la página Escena oscura mexicana; con Alejandro Darkleto, Cristhian Chavero, Javier Coss, María Delirium y Macarena Muñoz hablarán de publicaciones y memorias, y a las 17 horas se abordará el tema 1994 el año que reventó la escena oscura, participan Jaime Chávez, Carlos García, José Hernández Riwes, Macarena Muñoz, Edmundo Navas y Brisa Vázquez. Entrada gratuita.

Tocada noventera en Ecatepec

Desde finales de los años 80 del siglo pasado el Centro Cívico de Ecatepec es un espacio que contra viento y marea ha dado cabida al rock. Allí se han presentado bandas alejadas al corporativismo y del marketing pero muy cercanas a chavos sin tanto varo: Tatuaje Vivo, Sur 16, Toma II, Ritual Viviente, Perro Callejero, Brebaje Extraño, Jessie Blues; también han tocado Rod Levario, El Tri, Tex Tex, Bostik, Haragán, Caifanes, Acidez, et al. Ahora el sábado 26 de octubre en ese recinto se realizará Noventeando Rock Fest. En el cartel aparece La Cuca, La Castañeda y un tributo a Santa Sabina con integrantes originales. Las tres bandas mencionadas surgieron en 1989, mientras Kenny y los Eléctricos, quien también tocará ese día, debutó a principios de esa década. Será un concierto con matices: se escucharán rolas amorosamente rudas como El son del dolor (Tú sabes que me apasiona tu persona / Y esa zona que te quiero morder), declaradamente eróticas, Noches de tu piel (La Luna va de pinta y ya / Con tu vello platica), poéticas, Olvido (Cuánto dolor anidado / Qué importa estar lejos si ya nos han olvidado) y muy roqueras (No, no sé qué pasa / Creo que me quieres cotorrear). Cierran el cartel Radio Kaos y Tarzán Congo y Los Revoltosos. Comienza a las 17 horas, 400 pesos. Centro Cívico Ecatepec.