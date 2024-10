L

as puertas de lo grande se abren en lo pequeño , se me ocurrió decir un día. Será esto cierto o no, pero la frase apareció solita en mi cabeza tras la muerte de uno de mis ex talleristas, 11 años mayor que yo y teatrero, no sé si decir de cepa o por naturalidad, Fortunato Díaz, y, el mismo 17, de Antonio Coronado, promotor de los ya míticos encuentros artísticos y festivos en la bahía de Navachiste, Sinaloa. Por hoy hablaré de Díaz, don For, en cuyo Patio Teatral Aída, anexo a (o al centro de) su casa –colonia Nueva Antequera, ciudad de Puebla– sesionamos tantas veces, tantos meses, años.

Cronista a grandes rasgos de su propia vida, en particular lo referente a su actividad escénica, el más o menos campechano, pero serio, don For nos dejó en un librito, Días afortunados de Fortunato Díaz –relatos transcritos por Elena Quirós y publicados por El Errante Editor–, un rápido yameno vistazo a su trayectoria por este mundo y particularmen-te por su experiencia teatral –algo marginal, concedamos, pero, para usar una frase popular, vivida yo digo que más que al cien, y que deja estela.