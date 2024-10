N

o me dejan disfrutar la presidencia , exclamó un frustrado Vicente Fox cuando estalló el escándalo por la compra de toallas de 4 mil pesos para la cabaña de Marta en Los Pinos. Fueron seis años de disparates. La presidenta Claudia Sheinbaum encara problemas serios: se advierte que la están poniendo a prueba con el paro judicial. El ex presidente López Obrador se obstinó en firmar la reforma antes de irse, eso sonaba lógico, fue el promotor, pero no era necesario que entrara en vigor inmediatamente. El Congreso pudo haber tramitado primero las reformas blandas , no conflictivas, como mantener el salario mínimo arriba de la inflación. No fue bien calculada la resistencia a la reforma. Habrá que reconocer que Claudia es una mujer de temple, ni se ha quejado ni ha arrojado culpas. Creo que nunca lo haría porque también es leal y firme. Está resistiendo con serenidad, inteligencia y mucha paciencia la arremetida de un poder corrupto y nepótico, y sus aliados de la comentocracia. Triunfará a la larga.

Violencia, el peso

Además del paro judicial, Claudia enfrenta otros problemas, entre ellos, la cotización del peso. El dólar estuvo a 16.20 a principios de año y hoy roza los 20 pesos. Aunque es una bendición para las familias de los paisanos y los exportadores –México es el primer proveedor de Estados Unidos– afecta a los importadores y a los consumidores porque suben los precios. Y por añadidura, está la violencia, un dolor de cabeza mayor que la cotización y el paro judicial juntos.

Mujer de fe

Soy madre, abuela, científica y mujer de fe, y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Gobernaré para todos y para todas, y tengan la certeza de que pondré mi conocimiento, mi fuerza, mi historia y mi vida misma al servicio del pueblo y de la patria , dijo Claudia al tomar posesión el primer día de octubre. 36 millones de votos la apoyan, la fe mueve montañas.

McDonald’s contaminadas

Un brote de la bacteria Escherichia coli vinculado a los Quarter Pounders de McDonald’s ha enfermado a decenas de personas en Estados Unidos, principalmente en Colorado y Nebraska, y mató a una, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, de acuerdo a la edición digital de Bloomberg. Diez personas han sido hospitalizadas, entre ellas un niño con complicaciones de una condición que daña los vasos sanguíneos pequeños y puede provocar coágulos mortales, dijo la agencia. Dos personajes tienen particular afición por las hamburguesas McDonalds: el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Tump, y Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales.