Periódico La Jornada

Miércoles 23 de octubre de 2024, p. 28

Montevideo. Uruguay celebra este domingo comicios presidenciales y parlamentarios, además de dos plebiscitos, uno sobre seguridad social y otro sobre allanamientos nocturnos; todo esto en un país donde el voto es obligatorio.

Los favoritos para la presidencia, según sondeos, son el candidato opositor Yamandú Orsi, del Frente Amplio (centroizquierda), el oficialista Álvaro Delgado, del Partido Nacional (centroderecha) y el candidato del Partido Colorado (centroderecha), Andrés Ojeda.

Con un acto que convocó a multitudes y alimentó las encuestas que ponen en primer lugar al abanderado del Frente Amplio, Orsi cerró ayer su campaña en el Parque Batlle, en Montevideo.

Orsi, quien fue recibido entre cánticos y consignas, prometió en su discurso crecimiento y estabilidad económica, además de una verdadera protección social , con impacto en todos los segmentos poblacionales, incluidos los que están en situación de calle .