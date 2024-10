Jorge Caballero

Miércoles 23 de octubre de 2024, p. 8

Morelia, Mich., Alonso Ruizpalacios presentó en la competencia oficial del FICM su reciente película La cocina, con los roles protagónicos de Raúl Briones y Rooney Mara. En conferencia de prensa, el director dijo que: “La cocina me ha acompañado desde hace muchos años. Se ha ido y ha regresado. Además es la primera vez que hago una adaptación de una obra de teatro para cine”.

La cocina narra la vida en el restaurante neoyorquino The Grill, que en sus entrañas trabaja una babel de cocineros proveniente de varios lugares del mundo la mayoría ilegales. Desapareció dinero de la caja del restaurante y todos son sospechosos, pero el mexicano Pedro es el principal, él está enamorado de Julia, una mesera güera estadunidense; la situación áspera del coloquio amoroso que mantienen sacará toda la furia de Pedro al grado tal de detener la creación de platillos en el restaurante.

Prosiguiendo con la explicación de la adaptación al cine de La cocina, Ruizpalacios precisa: “Tiene una historia larga, la monté hace mucho años y es un relato que sucede en los años cincuenta. De hecho, la íbamos hacer antes que Güeros (su ópera prima), entonces fue un proceso muy largo de dejarla y retormarla. Renuncié a ella varias veces pero algo no me dejó, quizás porque mis anteriores películas todas habían sido con guion original. El proceso de adaptación fue difícil, pero hubo un momento que comenzó a funcionar y a cobrar sentido”.