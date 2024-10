▲ Arriba, ceremonia de la entrega de la Filmoteca de la UNAM al realizador Francis Ford Coppola en el Festival Internacinal de Cine de Morelia. Abajo, bonhomía: calcetines diferentes. Foto Enrique Castro

Sobre las críticas que ha recibido su película Megalópolis, señaló: “En los años setenta mis películas de El Padrino no fueron bien recibidas, es ahora que se consideran obras de arte. Así, el tiempo es el mejor crítico”.

Sobre su opinión de la actualidad de cine hollywoodense, mencionó: Yo fui una invención del sistema y del cine hollywoodense, no existiría sin él. Ahora ya no les importo porque ya no les dejo dinero. Hollywood hace filmes como si hiciera papas fritas, quiere que todos hagamos películas que sean adictivas, pero no me quieren más porque no pienso que el beneficio económico es el principal punto del cine, para mi éste es arte y tiene que ser arriesgado .

Llamó la atención que en su segunda incursión con el público del FICM volvió a lucir calcetines impares, sobre si había una especie de mantra o jetatura, el director levantó los pies, mostró sus calcetines y soltó: No creí que causaran tanto revuelos mis calcetines, pero básicamente diariamente es un salto al vacío .

Al final, Francis Ford Coppola cerró su intervención en el FICM con una foto grupal y cantando: “Solamente una vez / amé en la vida / Solamente una vez y nada amás…”