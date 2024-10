Armando G. Tejeda

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de octubre de 2024, p. 7

Madrid. A sus 81 años y retirado de los escenarios, el cantautor Joan Manuel Serrat vive con emoción el cariño y los galardones que recibe a raudales, como el que le darán este viernes, quizá uno de los más anhelados: el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

El poeta y músico barcelonés, quizá el más internacional y admirado de su ciudad, se refirió a una de las canciones que lo convirtieron en clásico en vida y en la banda sonora de varias generaciones, Mediterráneo, que es, como él mismo explicó, una canción de ensoñación , pero que si se asoma a la realidad diaria de ese mar azulado y cristalino constata que se ha convertido en un sarcófago inmenso y en el punto final para miles de personas que eligen la vía de la migración.

En una rueda de prensa en Oviedo, la capital de Asturias, donde el próximo viernes será la gala de los prestigiosos reconocimientos internacionales, Serrat reconoció que su retirada de los escenarios le hace sentir en ocasiones la tentación de volver, de regresar con su guitarra a cuestas para cantar esos himnos que él, con su voz inconfundible y singular, ha hecho vibrar a varias generaciones, como Lucía, Palabras de amor, Aquellas pequeñas cosas o Tu nombre me sabe a hierba. Dejar los escenarios no representa dejar de ser artista, de componer o de cantar. He dejado los escenarios, y no para componer o escribir más, lo he dejado para encontrarme a mí más en todos los aspectos, para aprovechar el tiempo que pueda quedarme y hacer alguna de las cosas que no sólo me dan vueltas en la cabeza, sino que la vida me va descubriendo , explicó.

A lo largo de su carrera, Serrat ha escrito y cantado más de 500 canciones y grabado 40 discos, entre ellos los que han puesto la música a poemas de escritores como Antonio Machado, Mario Benedetti, Miguel Hernández, Pablo Neruda, Rafael Alberti, Federico García Lorca y León Felipe.