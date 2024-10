Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de octubre de 2024, p. a12

Marijose Alcalá asumirá la presidencia del Comité Olímpico Me-xicano (COM) por segundo ciclo consecutivo en unos días. La ex clavadista encabeza la única planilla candidata para el cargo, por lo que ya delinea su forma de traba-jo rumbo a Los Ángeles 2028.

Vamos a basarnos en cinco ejes: infraestructura, capacitación, certificación, escuelas técnico deportivas y desarrollo de ciencia y tecnología; todo, con el objetivo de fortalecer a las delegaciones nacionales , comentó.

Alcalá, quien asumió la presidencia del COM en 2021 y se convirtió en la primera mujer en dirigir el organismo, espera que terminen las pugnas con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) tras la llegada del también ex clavadista Rommel Pacheco.

Nosotros ya nos vamos a quitar los guantes, aunque en realidad nunca estuvimos en el ring; nos subieron y tuvimos que defendernos. Estoy segura que en esta nue-va etapa no se repetirá esa situación , compartió.

En la planilla de Marijose se encuentra Francisco Cabezas, titular de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme).