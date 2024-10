▲ El Toro de Etchohuaquila durante su participación en el Juego de Estrellas en agosto de 1981. Foto Ap

En México, era una estrella que lo mismo aparecía en entrevista el noticiero más visto en aquellos años, que como personaje del comediante Charly Valentino, quien imitaba al Toro de Etchohuaquila. Trataba de replicar su peculiar manera de hablar, un tanto parca y de monosílabos. Y como en este país nada parece cobrar verdadera dimensión de épica si no tiene un relato musical, hubo melodías guapachosas y sones que cantaron las hazañas del sonorense en los montículos de las Grandes Ligas.

Tiberio y sus Gatos Negros grabaron una sabrosa cumbia que seguramente amenizó infinidad de bailes callejeros o sirvió en las sagradas pistas de alguno de los populares salones de baile ochenteros.

Fernando, Fernando /grita la gente /Fernando, Fernando /con emoción, canta un coro guapachoso. Orgullo para nosotros porque somos mexicanos / Para seguir el ejemplo que de esta gente necesitamos /a Fernando Valenzuela mi cumbia le canto yo /y que Diosito lo cuide para que llegue a ser el mejor , remata la orquesta.

Desde luego que también hubo corridos, la crónica popular más efectiva. Un son del zacatecano Rafael Buendía también honra la historia del serpentinero sonorense. Los violines veloces acompañan un contrabajo muy ameno que invita al zapateo.

Mi canto va por Sonora y el yaqui privilegiado es Fernando Valenzuela, el pítcher más afamado /en las Ligas del beisbol los Dodgers marchan al frente /cuando picha Valenzuela no deja juego pendiente, dice una estrofa y remata: La raza con emoción le grita vive paisano /ya se ganó el corazón del mexicoamericano .

El seis veces All-Star logró ganar al menos 10 juegos y realizar al menos 25 aperturas en nueve campañas con los Dodgers. Redondeó una foja de 21-11 con efectividad de 3.14 en 1986, con 20 juegos completos para quedar segundo detrás de Mike Scott en el voto por el Cy Young.

Deuda saldada

La última actuación de Valenzuela en las mayores fue con San Luis en julio de 1997. Finalizó su carrera con marca de 173-153 y efectividad de 3.54 en 453 juegos, incluyendo 424 aperturas.

A pesar de ser un referente con Dodgers, el dorsal 34 de Valenzuela no fue retirado de manera oficial hasta apenas en agosto 2023. Algo que resultaba increíble por el peso que tiene su figura en el equipo. Era una deuda que fue saldada por el incuestionable peso de El Toro para la organización angelina.

En noviembre de 2020, Valenzuela charló con La Jornada y se le preguntó si le parecía injusto que su dorsal no fuera retirado de los Dodgers. Disimuló su sentimiento verdadero y sólo respondió que se debía a una tradición en el equipo. En esa novena sólo se habían cancelado los números de los pelo-teros que forman parte del Salón de la Fama. El sonorense no goza de ese privilegio por cuestiones de fría estadística, es decir –dijo El Toro– que al parecer las cifras que tuvo no les parecían suficientes para incorporarlo.

Nadie lo ha usado después de mí en el equipo , respondió a este diario en aquel entonces. Para Dodgers había una política muy rígida y era necesario ingresar en el Salón de la Fama para que se haga ese homenaje. Ya han pasado muchos años para ser elegible y sin embargo no me han votado. Eso no es importante, no tanto como ser recordado por la gente, porque ahí sí tengo un premio que pocos gozamos , agregó satisfecho en aquella entrevista.

Y cuando parecía descartada la posibilidad de que el número que portó en una década con Dodgers fuera retirado, la organización decidió retirar el mítico 34.

En febrero de este año, el equipo de Los Ángeles reconoció que la aportación de Valenzuela era mayúscula para merecer la distinción y recibió por fin el reconocimiento al pelotero mexicano más importante en las Grandes Ligas.