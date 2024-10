Alondra Flores Soto

Miércoles 23 de octubre de 2024

Guanajuato, Gto., La obra Ubú: ¡lo que es bueno debe continuar! es una respuesta poética, política y teatral a la ola de ul-traderecha que avanza en AméricaLatina y en el mundo, afirmó el di-rector Fernando Yamamoto, quiencon la compañía brasileña Grupo de Teatro Clowns de Shakespeare presentó entre los callejones de Guanajuato en el Festival Internacio-nal Cervantino (FIC) una divertida crítica al poder y la corrupción.

Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia , advirtieron sobre Padre y Madre Ubü, dos gobernantes manipuladores, ambiciosos y represores. ¡Ojo!, ¡eh! No dejes que nuestros países se conviertan en repúbli-cas bananeras .

Yamamoto declaró: es importante para nosotros que la obra sea en la calle y para todo el público, no solamente el que va generalmente al teatro. En Brasil el teatro es un arte para una élite intelectual y no muchos van. Estamos proponiendo una discusión para aquellos que no tienen la oportunidad de tratar estos temas .

Agregó: creemos mucho que la potencia poética del teatro puede proponer un espacio de diálogo que no se está logrando en otros espacios sociales, que el arte pueda proponer una reflexión de manera bella y divertida entendiendo la comedia, el humor y la risa como una potencia política para discutir temas difíciles de manera más lúdica .

En la pequeña plaza Mexiamora, rodeada de coloridas casitas con balcones y con una fuente, bajo la sombra frondosa de un par de arboles se presentó una versión más cercana a la realidad latinoamericana de la obra clásica Ubú Rey, del dramaturgo francés Alfred Jarry, estrenada en París en 1896.

A pesar del potente sol de mediodía, un numeroso y animado público gozó durante una hora la historia de un rey y su esposa que después de tomar el poder, sólo viven para holgazanear y aumentar impuestos. A pesar de que los influencers tratan de ayudar con su buena imagen, no logran suficiente aprobación, por lo que se les ocurre hacer un plebiscito para seguir en el poder y acallar las voces rebeldes.