Martes 22 de octubre de 2024, p. 11

Autoridades judiciales y la Fiscalía General de la República (FGR) chocaron ayer en torno a los casos del presunto secuestro del capo Ismael El Mayo Zambada y del asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén.

Por la mañana, en la primera conferencia pública de jueces y magistrados, éstos buscaron desmentir que el juez federal Alejandro Alberto Díaz, del Centro de Justicia Penal Federal de Culiacán, Sinaloa, rechazó girar la orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, por los delitos de secuestro a Zambada y traición a la patria al entregarlo a Estados Unidos, como afirmó la FGR el domingo.

Aseguraron que lo anterior no corresponde con la realidad porque fue el mismo Ministerio Público federal que por impresiciones en sus argumentos retiró la imputación al final de la audiencia de casi ocho horas ante el juez Díaz. Lo que no es correcto es decir que el juez rechazó girar la orden de aprehensión. El juez no se pronunció. Así de claro , dijo el magistrado Juan José Olvera López.