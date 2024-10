Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 22 de octubre de 2024, p. 7

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados sostuvo que no hay obligación de ningún órgano del Estado a acatar decisiones ilegales, arbitrarias y locas de juzgados, y anunció que la próxima semana el Congreso aprobará el comité de selección para candidatos a jueces, magistrados y ministros.

En conferencia de prensa después de que se efectuó la reunión de la Junta de Coordinación Política, el coordinador de ese grupo, Ricardo Monreal, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum no se equivocó al no acatar el fallo de la jueza Nancy Juárez de retirar la publicación de la reforma al Poder Judicial Federal y no controvertir la orden, porque hacerlo habría implicado reconocerle jurisdicción .

Insistió en que se pueden expedir mil suspensiones contra la reforma constitucional al Poder Judicial Federal, pero ninguna procede; al referirse a la jueza Juárez, sostuvo que nunca se atrevió a tanto un juzgador .

A pregunta expresa, el legislador manifestó que el desacato no puede sentar precedente para que cualquier ciudadano inconforme con una orden judicial tome la misma decisión que la Presidenta Sheinbaum.