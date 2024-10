En un templete en el cual se instaló un altar, Arizmendi Esquivel señaló que Pérez Pérez dio siempre la vida por sus hermanos. Que su vida sea una ofrenda para Dios, y traiga la paz y la justicia que tanto necesitamos .

Mientras algunas personas lloraban y observaban el rostro del cura a través del cristal del féretro, el cardenal agregó: Yo te ordené sacerdote hace 22 años y te mantuviste siempre fiel. Un buen sacerdote, hombre de oración y servicio al pueblo. Gracias, Marcelo, por tu entrega, generosidad, por todo lo que has hecho y eres para tu pueblo, para la Iglesia y para todo el mundo. Que tu muerte no quede inútil, sino que dé muchos frutos, como la muerte de Jesucristo .

En conferencia de prensa ofrecida al final de la misa, a la que asistieron sacerdotes y más de 500 personas, Rodrigo Aguilar dio a conocer que las autoridades no han informado a la diócesis de San Cristóbal los avances en las investigaciones, ni si hay detenidos por el asesinato del clérigo.

A pregunta de un reportero, el obispo manifestó que la Iglesia católica espera del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum una decidida actuación para restablecer la paz en el país, y desde luego en Chiapas. Esperamos que se decidan a intervenir para que haya paz .

Felipe Arizmendi pidió a las autoridades que vean una forma inteligente de cómo desarmar a esos grupos armados, que no estén esperando que la gente haga denuncias porque no lo hará, ya que se juega la vida. Lo importante es que vean con inteligencia qué hacer para desarticular, desarmar y eliminar a esos grupos. No queremos más violencia, pero sí que se desarmen esos grupos. Las estrategias no han funcionado .

El cuerpo del padre Marcelo Pérez fue velado una noche más en casa de sus padres y el martes será sepultado en un espacio al lado del templo de San Andrés, donde unos 10 hombres empezaron a cavar la tumba ayer por la mañana.