n la tranquila comunidad morelense donde he vivido más de 30 años –siempre añorando el litoral de Ensenada, pero disfrutando el portentoso Popocatépetl–, desde hace tres semanas no hay servicio de taxis. Ocurre que los choferes venían pagando derecho de piso a una banda de delincuentes, pero apareció otra y también quiere cobrarles. Lo que ganan no les alcanza, así que decidieron cerrar el sitio y dar servicio sólo a clientes conocidos. La alternativa es que los maten de uno a uno ‘para que entiendan’. Un vecino audaz y osado mantiene un servicio en Internet que da cuenta de los sucesos del día: asesinaron al señor de la chelería que está frente al mercado, balearon a uno de los hermanos que tienen un taller de reparación de bicicletas, apareció el cadáver de un hombre destripado en un hotel, malhechores asaltaron los negocios del centro comercial donde hay un Walmart. Ausentes, la policía estatal y la Guardia Nacional se hace la desentendida. Cuauhtémoc Blanco dejó ensangrentado a Morelos, ahora recibe cómodamente un sueldo como intocable diputado de Morena.

Las ciudades más inseguras

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi parece irreal. Indica que “a nivel nacional, en septiembre de 2024, 58.6 por ciento de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. Son más las mujeres que viven en zozobra: 64 por ciento frente a 52.2 los hombres. Agrega el reporte de Inegi que las ciudades donde la población se sintió más insegura fueron: Tapachula, 91.9 por ciento; Naucalpan de Juárez, 88; Fresnillo, 87.9, Ecatepec de Morelos, 87; Irapuato, 86.4, y Tuxtla Gutiérrez 85.9 por ciento . No menciona a Culiacán, la Disneylandia del Pacífico. Seguramente les dio miedo a los encuestadores ir al campo de batalla de Chapitos y Mayitos, donde gobierna el morenista Rubén Rocha Moya. ¿Cómo culparlos?

Sin cambios significativos

A manera de comparación, en diciembre de 2023, según el Inegi, 59.1 por ciento de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad; 64.8 de las mujeres y 52.3 de los hombres. Las ciudades con mayor porcentaje de población que vive angustiada fueron Fresnillo, con 96.4; Naucalpan de Juárez, 91; Uruapan, 89.9; Ecatepec de Morelos, 88.7; Zacatecas, 87.6, y Cuernavaca con 85.7 por ciento. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024 no hubo un cambio alentador.