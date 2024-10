Las cúpulas religiosas olvidan a los prelados cercanos al pueblo

l asesinato del párroco Marcelo Pérez Pérez me trae a la memoria el del monseñor Arnulfo Romero y otros religiosos que realmente aplicaban la doctrina del humanismo. Recuerdo en esos años que cubrí la fuente religiosa con dos sínodos en Italia incluidos, las palabras que a nivel personal me dijeron don Sergio Méndez Arceo y don Samuel Ruiz sobre una teología de la liberación que encontraba los principales obstáculos más arriba de ellos. Eso se vio más tarde. Por eso, la presencia de estos religiosos sencillos eleva tanto su función. Los curas de pueblo, tan cercanos a la gente, rara vez tienen el apoyo y la cercanía de los grandes purpurados, pero las personas los aman. Eso no obsta que en casos como éstos, las jerarquías saquen partido y se agreguen a señalamientos. A esta situación se suma el estado más pobre del país, Chiapas, con todo lo que han dejado un sistema, los grandes cacicazgos y paramilitares presentes desde décadas, que tienen el apoyo de esos poderosos locales. Son cuestiones que algunos no separan cuando juzgan y estiran el dedo índice.

Tere Gil

Felicita el artículo de Bernardo Bátiz

Estupendo artículo de ayer titulado ¿Crisis constitucional? , de Bernardo Bátiz. Describe el procedimiento legal que tuvo la solicitud de la lista de jueces y juezas al Senado por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Está registrado que el envío del documento desató una serie de amparos que incluyen hasta amenazas de defenestración de la presidenta Sheinbaum. Por eso, ahora los quejosos chillan como chinicuiles en comal ardiendo , como lo pusiera el pintoresco senador hidalguense Gerardo Fernández Noroña. Lo que más parece dolerles es que, como lo dice Bátiz, buscan armar una crisis constitucional que no tiene sustento. Sobre todo, los querellantes no aceptan que como dice el viejo dicho: golpe dado, ni Dios lo quita . Les guste o no les guste, la reforma va.

Ricardo Castillo

El pueblo debe exigir un PJF a la altura

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, da a conocer los desmanes en el Poder Judicial. La actual administración denuncia que, mediante resoluciones y amparos, algunos miembros de éste poder han obstaculizado leyes fundamentales para el bienestar del pueblo, generando impunidad y negando el acceso a la justicia. Se revela que más de 28 por ciento de los reclusos aún esperan sentencia, mientras cientos de amparos han frenado iniciativas vitales.

La corrupción y el nepotismo se evidenciaban en los procesos de selección de jueces, donde familiares ocupan los mismos espacios, perpetuando un círculo vicioso que impidió la equidad en la justicia. Incluso, de las más de 38 mil quejas contra los togados, sólo unos cuantos han sido sancionados.

El contraste entre los salarios exorbitantes de los altos funcionarios del Poder Judicial y la realidad de quienes buscan justicia resulta indignante. Mientras el pueblo enfrenta dificultades, los ministros se benefician de sueldos desproporcionados y privilegios injustificables.

Este panorama nos invita a reflexionar: ¿cómo es posible que quienes deben impartir justicia actúen en contra del interés del pueblo? Es momento de que la ciudadanía alce la voz y exija un sistema judicial transparente, eficiente y justo. La dignidad del pueblo no puede seguir siendo un juego en manos de pocos.

Carlos Fernando Cárdenas Amaro

Rimas contra la corrupción de jueces

En nada resulta grato

que de la Constitución

sean jueces, aberración,

primeros en desacato.

Benjamín Cortés V.

Se acerca el final del neoliberalismo, opina

Con una chispa descuidada, se le vuelven atizar las cenizas de la guerra fría renaciéndole al ave fénix que le deambula todos sus muertos y fantasmas amontonándole el delirio, va la cortesía rulfiana, su más acérrimo enemigo le cerca con un poderoso y creciente ejército económico y militar. No, es más que una coincidencia de tiempo y espacio, que en paralelo, estos días, el BRICS dé cumbre 16 en Kazán, Rusia, con frenesí en Washington, Estados Unidos, se lleve a cabo la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y la banca mundial en franca aceptación de fracaso en combate a pobreza, desigualdad y ecocidio. El imperialismo estadunidense, G7 y OTAN pierden en todos órdenes con impacto brutal en víspera de las elecciones presidenciales de EU, rotundo fracaso bélico con Ucrania e Israel y aberrantes intentos de golpe de Estado, usando poder económico y judicial. En tanto, el BRICS se fortalece en solidaridad, condesciende con las soberanías. Es casi el fin del Bretton Woods (1944) y el trasnacionalismo neoliberal dolarizado.