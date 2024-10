Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 22 de octubre de 2024, p. 27

Buenos Aires., Me encantaría meter el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro , fue la frase del presidente Javier Milei durante una entrevista anoche con TN, la televisión del pro oficialista Grupo Clarín, en una amenaza directa que causó el repudio de diversos sectores de la sociedad, y originó la respuesta de la dos veces ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: ahora también me quieres matar? Aunque me maten y de mí no queden ni las cenizas, tu gobierno es un fracaso y tú como presidente das vergüenza ajena .

Desde temprano comenzaron a llegar mensajes de repudio de centrales sindicales, movimientos sociales y políticos, y diputados de la opositora Unión por la Patria (UP) presentaron un proyecto de resolución en el Congreso para repudiar las violentas declaraciones de Milei.

La legisladora Carolina Gaillard advirtió que el comentario es una clara incitación a la violencia y advirtió que el mandatario debe hacerse cargo del desastre que genera su gestión. Es la única forma de gobernar que tienen: a través de la violencia institucional, de la descalificación del otro, de desconocer la Constitución y el sistema democrático. Es un modelo mesiánico y fundacional donde no entra alguien que piense distinto. Es muy importante la construcción de una alternativa política seria . Subrayó que este tipo de discursos habilita, en términos simbólicos y prácticos, situaciones de violencia hacia dirigentes opositores .

La iniciativa, respaldada por varios legisladores, sostiene que las declaraciones de Milei no sólo buscan eliminar políticamente a una fuerza opositora, sino que también deslegitiman el papel de la oposición en el sistema democrático. Se recordó también que esto sucede a dos años del intento de asesinato contra la ex mandataria, el 1º de septiembre de 2022.