Periódico La Jornada

Martes 22 de octubre de 2024, p. 26

Moscú. Los resultados de los comicios presidenciales y del referendo constitucional el domingo anterior en Moldavia –el país más pobre de Europa, surgido de la antigua Unión Soviética, incrustado entre Rumania y Ucrania, con una región, Transnistria, que se declara independiente, y cuya población se divide entre quienes aspiran a integrarse a la Unión Europa y los que quisieran seguir igual o incluso formar parte de Rusia–, dejaron ayer un sabor agridulce en la principal promotora de la cita en las urnas, la presidenta Maia Sandu, que buscaba un espaldarazo a su apuesta europeísta.

Conocidos los resultos finales del escrutinio –que como se esperaba dieron un vuelco al computarse los votos emitidos en el exterior por los cientos de miles de moldavos que trabajan en países europeos, desplazando la tendencia contraria al gobierno que marcaban los sufragios del interior de la república, identificado más con Rusia–, Sandu sacó el mayor número de respaldo, 42.20 por ciento.

Sin embargo, aunque obtuvo 16 puntos más que el siguiente aspirante, el ex fiscal general Aleksandr Stoianoglo, postulado por el Partido Socialista, cercano a los intereses de Moscú, con 26.16 por ciento, el resultado de Sandu no fue suficiente para ser relegida al no alcanzar el mínimo requerido de 50 por ciento más uno y, por tanto, la presidencia moldava tendrá que decidirse en segunda vuelta, el 3 de noviembre siguiente.

Sandu tampoco consiguió un apoyo abrumador al ingreso de Moldavia en la Unión Europea, pero no se impuso el No que promovían sus adversarios. Se propuso a los moldavos responder a la pregunta: ¿Está usted de acuerdo en modificar la Constitución con el fin de que Moldavia se adhiera a la Unión Europea? Se aprobó la iniciativa con apenas 50.29 por ciento de los votos depositados frente a 49.71 de sufragios en contra.

Sociedad dividida

Esta ínfima diferencia en favor de la posición del gobierno puso de relieve que la sociedad moldava está dividida y no es unánime el deseo de integrarse a Europa, igual que fracasaron tanto el equipo presidencial al querer llevar a las urnas a sus seguidores para lograr una victoria demoledora como las encuestadoras que vaticinaban una ventaja de más de 30 puntos a la iniciativa de Sandu.