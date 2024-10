Agregó que Cuén Ojeda, quien encabezó la Secretaría de Salud estatal de noviembre de 2021 a mayo de 2022, a lo mejor no me tuvo la confianza suficiente como platicármela, tendría razón después de las dificultades que tuvimos .

Dijo ignorar la relación de Héctor Melesio Cuén con el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, actualmente bajo proceso penal en Estados Unidos. “No sabía yo de esa relación. Nunca me platicó nada al grado que pudiera tener una idea de una relación estrecha, como la que mencionó en su carta Zambada (divulgada en agosto pasado por su abogado Frank Pérez, en la que aseguró que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán), con quien decía tener amistad de años”.

Rocha Moya recordó que él personalmente solicitó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador que la FGR atrajera el caso para que no se prestara a malas interpretaciones, para que evitáramos sospechas, dudas, de que estuvieran cerca de nosotros; entonces, al día siguiente, dio el primer informe y fue recogida la instrucción .

El gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, advirtió que ninguno de los funcionarios queparticiparon en las indagatorias del asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma del estado (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, ocurrido el pasado 25 de julio, está excluido de ser investigado o citado por la autoridad federal.

Se preguntó a Rubén Rocha si en la actualidad hay confianza en la FGE, y respondió: No puedo emitir opiniones de valor en un proceso de investigación, no me corresponde ni tengo la autoridad o facultad parahacerlo, quien tiene que opinar ministerialmente es quien investiga .

Adelantó que se reforzará la seguridad en los hospitales de Culiacán, en respuesta a la irrupción de un sujeto en el Hospital General de la capital de Sinaloa, quien iba buscando a una persona lesionada y no la encontró, pero sí disparó el arma que portaba.

Igualmente se anunció que los policías municipales de Culiacán serán enviados a la Ciudad de México para ser sometidos a exámenes de control de confianza.

En este contexto, ayer se encontraron en la salida sur de la capital del estado dos personas asesinadas, amarradas y envueltas en plástico negro dentro de la cajuela de un automóvil negro, el cual fue baleado.

Hallan supuesta lista de objetivos del crimen

Rocha Moya reveló que hace unos días, el Ejército Mexicano descubrió un par de hojas de papel con una relación de personas y direcciones, con la que delincuentes supuestamente programaron privaciones ilegales de la libertad.

No detalló dónde se encontraron las cuartillas e indicó que los efectivos castrenses constataron que los criminales ya habían acudido a algunos de los domicilios.

Ellos traen una estrategia de que van a las casas, o sea, traen anotados, por ahí se les tiró un escrito, el Ejército lo recogió y traen anotados, era un papel, dos papeles , comentó el gobernador sinaloense.

Con información de El Debate de Sinaloa