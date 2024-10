Jorge Caballero

Enviado

Periódico La Jornada

Martes 22 de octubre de 2024, p. 7

Morelia, Mich., El proverbial Francis Ford Coppola se mueve lento, como si cada uno de sus movimientos fuera pensado, no automático; como si quisiera ahorrar energía.

Empieza la conversación con este medio, y en español dice: Bienvenido ; precisa: Llámame Panchito, porque si en Italia soy Giuseppe, en México soy Paquito o Panchito . Francis Ford Coppola se encuentra en Morelia para presentar su reciente cinta, Megalópolis, en la edición 22 del Festival Internacional de cine de esta ciudad, trabajo que te dice en sí mismo cómo hacerlo. Eso quería: que me dijera cómo filmarlo, para disfrutarlo yo también .

Muchos en el mundo consideran que Coppola es un dios cinematográfico porque en sus obras ha creado universos para que millones de personas de varias generaciones los habiten.

Humilde, el realizador considera al respecto: “No lo había pensado de esa forma. Siento que también soy uno de esos habitantes en esos mundos. Más que creador, soy un ingrediente en esos universos. Megalópolis te dice en sí misma cómo hacerla y eso deseaba, que me indicarla cómo hacerla para disfrutarla, así que no me siento como un dios, sino como primo de los espectadores en un universo creativo donde todos estamos juntos”.

Antes de iniciar la charla, el director fija la mirada en la sudadera de quien esto escribe, descubre el puño gonzo del periodista Hunter S. Thompson y dice: El símbolo de Hunter. Él era un escritor salvaje. Siempre fue demasiado para todos y para toda mi generación .

Amable, con la claridad que da la edad y, por supuesto, llamarse Francis Ford Coppola, responde al momento creativo en que está: “Me encuentro muy bien, pero me siento triste porque acabo de perder a mi esposa, mi compañera durante 70 años, y no puedo preguntarle qué debo hacer. Era mi mejor amiga y siempre recurría a ella cuando tenía dudas.

Estar en Morelia es una maravilla. México es un país que conozco mucho, que he estudiado. Me gusta la poesía de Sor Juana, el arte mexicano. ¡La historia de México es una de las más fantásticas del mundo! ¡Amo México!

En la mente del estadunidense sólo habita una voz, él no distingue la creativa de la de la cotidiana. “No tengo voces separadas en la cabeza; siempre me habla la misma. A veces la de mi cabeza me regaña; por ejemplo, a la hora de cenar me dice ‘No comas tanta tortilla porque vas a engordar’, pero también me da recomendaciones: ‘Tienes que leer ese otro libro’”.