En Valencia, el sábado pasado, se inició una protesta similar, en este caso con la denuncia central de la situación de la vivienda. Después de una manifestación en el centro de la ciudad, un grupo de jóvenes decidió acampar en la plaza pública. Una de sus voceras, Irene, explicó que la decisión la tomaron en una asamblea, en la que se evidenció que había energía e ilusión en instalar las tiendas de campaña, que ya suman 23, y expresar así su malestar. Estamos recibiendo muchísima solidaridad, tanto de grupos de personas como a nivel individual, como alimentos o productos de higiene; por eso creemos que esta acampada es muy necesaria .

De hecho, uno de los lemas que se corearon en la protesta de aquel día fue: Si no tenemos casa, ocuparemos la plaza , que fue además un grito de guerra durante las protestas del 15M. Es que se trata de un problema intergeneracional. Lo tenemos los jóvenes, pero también hay personas de 40 años que tienen que compartir piso o familias que no pueden seguir en sus barrios porque no pueden pagar los precios del alquiler , explicó Nacho, otro de los voceros de la protesta, que además advirtió que la vivienda es un derecho, no un negocio, y la gentrificación ya no se queda en zonas más turísticas de las ciudades; se está extendiendo a los barrios obreros donde la vivienda es más barata. Estamos viendo cómo se compran comercios que son rentables para abrir otros enfocados sólo al turista que no generan nada al vecino .