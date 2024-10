Ap

Florida. Tua Tagovailoa no quiere ser el rostro de las lesiones cerebrales en la NFL, pero sabe que esa es la realidad que debe aceptar tras sufrir su más reciente conmoción.

Al comparecer ante los medios por primera vez luego de ser diagnosticado con la tercera conmoción de su carrera en la NFL, el mariscal de campo de los Delfines expresó su frustración por perderse los últimos cuatro partidos, además de tener que responder a preguntas sobre su salud por segunda vez en dos años.

¿Quiero que me conozcan por esto? No, no lo quiero , dijo Tagovailoa, pero es lo que me ha tocado debido a la historia .

Tua recibió el visto bueno de los médicos para jugar tras su choque con Damar Hamlin, defensa de los Bills, cuando corría con el balón.