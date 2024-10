Irarragorri Kalb tiene 24 años y no existe registro de un dirigente con menor edad en primera división. Jesús Martínez Murguía, mandamás del club León, asumió el mismo cargo en noviembre de 2010 cuando contaba 25. Yo no prometo nada. Tenemos que regresar la ilusión a la gente desde allá adentro y recuperar el arraigo , afirma el también licenciado en administración de empresas por la Universidad de Las Américas.

Santos, seis veces monarca en el circuito profesional, es el último lugar de la Liga, con ocho puntos de 36 posibles. Aunque trata de ser prudente ante un cambio de dirección, el técnico Ignacio Ambriz reconoce que hay un aumento en las críticas y descalificaciones a su trabajo. Me agrada el entusiasmo de Ale, su juventud, pero tenemos que ir paso a paso , comenta el ex seleccionado nacional. “Es un presidente joven, no hemos tenido mucho tiempo para hablar. El sábado (tras la derrota 3-0 con el América) se me acercó y me dijo: ‘ánimo, profe’, pero es otra derrota y la situación no es nada fácil”.

Aleco, como es conocido por familiares y amigos en la Comarca Lagunera, forma parte de una nueva generación de dirigentes en el futbol mexicano. Además de Jesús Martínez Murguía, quien sigue en la presidencia del León, otros como Fidel Kuri Mustieles, del extinto Veracruz (27 años) y Jorgealberto Hank Inzunza, de Tijuana (28 años), también tomaron las riendas de todo un proyecto deportivo. Al estar cerrado el descenso a la segunda categoría –decisión impulsada por su padre Alejandro en 2020, junto con otros federativos–, los Guerreros tendrán como única penalización una multa millonaria si se mantienen en los últimos lugares al final de esta campaña.

En enero pasado, autoridades estatales confirmaron el fallecimiento de una mujer de 54 años y reportaron al menos cinco personas lesionadas, afuera del TSM Corona luego de que un grupo de aficionados del Monterrey fue embestido por una camioneta tipo pick-up, que circulaba a exceso de velocidad. A pesar de que la seguridad fue cuestionada, el recinto operó después con normalidad.