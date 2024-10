Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Martes 22 de octubre de 2024, p. 33

Un total de 15 denuncias penales contra ex funcionarios que cobraban entre 30 mil y 60 mil pesos por derecho de piso a comerciantes ambulantes en la colonia Progreso Nacional se interpusieron ante la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de la Contraloría, informó el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano.

Se trata, dijo, de ex directores, ex subdirectores y ex jefes de Vía Pública de la anterior administración, quienes vendieron espacios de manera irregular cuando la ventanilla única estaba cerrada por el cambio de gobierno, y derivaron en amenazas contra un trabajador .