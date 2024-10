Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Lunes 21 de octubre de 2024, p. 15

La disminución importante de la pobreza infantil, que bajó 6.8 puntos porcentuales entre 2020 y 2022 al pasar de 52.6 a 45.8 por ciento en ese periodo, se debe en gran parte a los programas de protección social que tuvieron un efecto positivo de contención, sostuvo Catalina Gómez, jefa de política social del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Si no hubiese habido programas sociales, estaríamos en un porcentaje más alto de pobreza y una proporción más alta de desigualdad , señaló Gómez en entrevista con este diario. Recomendó que los programas deben complementarse, es decir, no sólo es cuestión monetaria, puesto que la pobreza no es homogénea en el territorio nacional y se requieren diversos estímulos.

Destacó que reducir la pobreza no es solamente un tema de los ingresos de los hogares, sino también de los derechos. Ejemplificó que la desnutrición en niños, niñas y adolescentes está asociada con la asistencia en las escuelas, que a la vez se relaciona con la baja permanencia de los infantes en ellas. Añadió que ante la desnutrición crónica que puede tener efectos irreversibles , es necesario combinar becas remuneradas con los programas de apoyo a la alimentación, comedores comunitarios y escolares.