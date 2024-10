Exámenes sí, tómbola no, porque la tómbola es una burla, quieren poner a gente que no tiene ninguna preparación en cargos que son de suma importancia, que requieren de toda la preparación.

Durante su trayecto por Paseo de la Reforma, los manifestantes corearon consignas, entre ellas: El Poder Judicial no va a caer, no va a caer , Exámenes sí, tómbola no , Gobierno entiende, la justicia no se vende , Si el pueblo se informa, no pasa la reforma , Sin Poder Judicial, quién te va amparar y El juez imparcial, es de carrera judicial , Carrera judicial, orgullo nacional y Abajo, abajo la reforma, arriba, arriba, arriba la justicia .

Asimismo, varios ondearon banderas mexicanas y del Poder Judicial de la Federación; otros cargaron pancartas en las que se leía: Que ningún presidente de México esté por encima de la ley , ¡Alerta, México, el presidente ya aprobó una reforma comunista, te quitó tus derechos humanos y medios de defensa!

Por el respeto a la Constitución y a la Ley de Amparo, en apoyo a los jueces que han concedido suspensión a la reforma al PJF, estamos aquí , manifestó Norma Contreras, oficial judicial del cuarto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, quien se caracterizó de la Diosa Temis, que personifica a la justicia y equidad.