No es algo nuevo en sí –vienen de una larga historia de comedia social y política de este país–, pero este elenco actual se destaca por una manera particular de abordar las coyunturas que sigue siendo a través de la sátira, pero también con periodismo.

Uno de sus corresponsales fue el inglés John Oliver, quien ahora encabeza un programa semanal en HBO, que está entre los mejores ejemplos de periodismo de investigación en la televisión nacional hoy día. Su programa Last Week Tonight ha ganado 30 premios Emmy –el Oscar de televisión– desde 2014 y sus investigaciones periodísticas han llevado a cambios reales, el llamado efecto John Oliver . No es sólo reportar con ira y humor en contra la distorsión, la injusticia y la mentira que se trasmite. Pero enfatizó en entrevista con el New York Times que “lo más importante para mí es hacer esto en el servicio de escribir bromas realmente chistosas y raras… no es necesariamente para hacer al mundo un mejor lugar… no estoy seguro de que la comedia pueda hacer eso”. Agregó que el uso de la comedia en momentos de tragedia puede ser muy significativo. ¿Cómo no podrías contar chistes sobre una situación que es absolutamente absurda?” (https://www.youtube.com/user/LastWeekTonight).

Eso lo comparte con otros colegas contemporáneos, sobre todo su viejo jefe Stewart, como otro ex corresponsal del Daily Show, quien ahora es conductor del programa nocturno nacional de charla y entrevistas The Late Show. Otro maestro cómico de sátira y destacado entrevistador, Colbert ha sido un feroz crítico del fascista Trump y de la derecha durante años.

Estas son voces necesarias no sólo para entender el momento en Estados Unidos, sino para reírse en solidaridad con otros al enfrentar un momento tan oscuro como éste, donde un país está contemplando un proyecto político que designara como enemigos del pueblo a, entre otros, los bufones.

