Debo reconocer que la entrada a Palacio Nacional me produjo una emoción que me desbordaba y, seguramente, a los demás también. El licenciado Coquet nos dio un saludo generalizado, y fue al grano: el señor Presidente aceptaba recibirnos, pese a la forma de solicitar la entrevista porque pensaba que los jóvenes tenían todo el derecho a ser oídos no solamente sobre sus propios problemas, sino de todos los que afectan a la ciudadanía en general. Y pese también a no guardar las normas mínimas de respeto para quien la mayoría de los mexicanos había elegido como su máxima autoridad. Ustedes como universitarios saben que ser mandatario no es aquel que manda, sino el que obedece el mandato, por eso el señor Presidente los recibirá el próximo sábado a las 11 de la mañana en la residencia de Los Pinos. Lleven por escrito su pliego petitorio y les aclaro que la comisión debe estar integrada exclusivamente por estudiantes. Cortés, pero frío, nos despidió agregando: informen de esta cita a la gente para que liberen ya la plaza y se retiren en paz. A nadie saludó de mano, mientras el personal del Estado Mayor nos acompañó a la salida y atestiguó nuestro unánime desconcierto: ¿perdimos o ganamos? Cuando con versiones no del todo semejantes dimos al inmenso auditorio las ansiadas noticias, de nueva cuenta se dio el desconcierto: había quienes manifestaban contento y aplaudían, mientras otros se inconformaban y aún nos tachaban de débiles y timoratos. La bronca interna no pasó a mayores, pues ni nos habíamos comprometido a nada, ni habíamos firmado ningún documento. Ustedes –dije yo, siguiendo al clásico– son los mandantes, los que mandan; nosotros, los mandatarios, los que ejecutan el mandato. (Aplausos). Nos citamos el sábado a mediodía, para que al salir de Los Pinos, rindiéramos cuentas en ese mismo lugar. Así lo haremos con ustedes el lunes 28.

