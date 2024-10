Pegaron un brinco los representantes de los organismos empresariales y los sindicatos que componen el consejo del Infonavit cuando la presidenta Sheinbaum anunció que una nueva empresa estatal se hará cargo de la construcción de un millón de viviendas. No debería sorprendernos. Algunos de estos personajes tienen sus propias compañías o coyotean para las de sus amigos. Imagínense el botín: cada vivienda tendrá un costo alrededor de 250 mil pesos. ¡Multiplíquenlo por un millón! Su argumento es que el gobierno es mal empresario. No se vayan a morder la lengua. Geo, la mayor constructora privada, llegó a edificar 655 mil casas en 52 ciudades del país, se declaró en quiebra en noviembre 2018. Fue la favorita de Fox y Calderón.

Kamala vs Trump

Faltan 10 días de octubre y cuatro de noviembre para la elección presidencial de Estados Unidos. No se ve claro un ganador entre Kamala Harris y Donald Trump. Las amenazas del republicano contra la exportación de automóviles chinos ensamblados en México hicieron saltar la cotización del dólar a 19.95 pesos. Ya se esperaba.

Díselo a ClaudiaAsunto: planta de Laguna Verde

Le escribo desde Ajax, Ontario (Canadá), desde donde lo leo con frecuencia con el mismo interés de hace 20 años y le platico a mi pequeño hijo sus textos con la intención de seguir alimentando esa pertenencia a nuestra patria. Trabajo para una compañía eléctrica en la division nuclear. Esperaba con ansias el plan de incrementar la capacidad o renovar Laguna Verde pero esta semana la presidenta Scheinbaum dijo que no habrá tal cosa y que ella no es partidaria de la energia nuclear, así que seguiré aquí por varios años, siempre con gran nostalgia.

Alejandra Martínez Badillo

Poco antes de morir el padre Marcelo Pérez dijo: “La violencia ya no se aguanta, el pueblo se está levantando, la Iglesia se está levantando… ante esta avalancha de violencia. Desgraciadamente el gobierno no sólo no hace nada, sino que niega sistemáticamente la existencia de la violencia”. ¡Que su muerte no calle su voz y que se haga justicia ya!

@FelipeCalderon

R: ¿y si la justicia comenzara ¡ya! con el ex presidente panista que desató la violencia?

