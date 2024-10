Por lo antrior, atentamente solicito a usted su intervención para que esta tarjeta me sea entregada lo más pronto posible, para poder recibir el apoyo que tanta falta me hace.

Desde que se dispuso que el beneficio sería otorgado a través del Banco Bienestar, solicité en las oficinas correspondientes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la tarjeta bancaria necesaria, pero desde hace un año que la estoy esperando y al acudir a las instalaciones por ella siempre me dicen que me avisarán en cuanto la envíen de la Ciudad de México. La espera ha sido en vano.

Por este medio me permito manifestar que desde hace varios meses no recibo la pensión universal de Bienestar, de la que somos beneficiarios los adultos mayores (tengo 90 años), pues no me ha sido entregada la tarjeta del banco necesaria para percibir el apoyo.

Plañideros y vociferantes, no controlan sus esfínteres y riegan sus deyecciones por los medios de comunicación. Entre ellos se complacen patéticamente en embarrar las paredes pensándose vengados. Como decía una buena monja: si éste, tu retrato, muy agrio no está, ponle tú la hiel de tu natural .

Gloria Guadalupe Andrade Reyes

Acusa burocratismo en el IMSS

No es posible que para realizar un cambio de domicilio se lleve un mínimo de tres meses, si bien nos va. Este servicio está a cargo de la Dirección de Prestaciones Económica y Sociales del IMSS, me he presentado a las oficinas en varias ocasiones para conocer la respuesta a mi solicitud, siendo éstas infructuosas.

Fernando de Jesús Valdés y Cabañas

Cuestiona concurso de plazas del INAH

Por este medio quiero hacer del conocimiento público mi experiencia respecto a la última convocatoria para el concurso de plazas de investigación del INAH. Cabe señalar que estos procesos ya fueron cuestionados por uno de sus articulistas. Presenté mi expediente al centro de trabajo convocante para participar en el concurso de una plaza con categoría titular A-B. Anteriormente ya había competido por plazas con ese nivel, cuento con un doctorado, publicaciones y docencia, entre otros requerimientos que estipula su reglamento que no ha sido modificado en años. Para mi sorpresa, recibí un correo que decía que no reúno los requisitos. En respuesta, expresé a la Comisión de Evaluación mi extrañeza y contestaron escuetamente que no alcancé la puntuación requerida de publicaciones. Mi impresión es que buscan excusas mínimas para eliminar al mayor número de concursantes. Considero que el proceso debe ser transparente y no fomentar incertidumbres.

Rocío Durán de Alba

Invitación

Ciudadanos publican libro de agradecimiento a AMLO

Decenas de mexicanos se dieron a la tarea de escribir un libro testimonial para agradecer, desde su experiencia personal, haber sido reconocidos, valorados, incluidos y apoyados en las políticas públicas que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante los seis años de su gestión.

El texto lleva por título Gracias a usted, señor presidente y contiene poco más de 100 reflexiones escritas por jóvenes, niños y personas adultas mayores de distintos segmentos sociales y entidades de la República Mexicana. Se trata de trabajadores del campo, obreros, amas de casa, estudiantes, profesores, investigadores, profesionistas y servidores públicos que, además de expresar libremente sus particulares puntos de vista acerca de los logros alcanzados en la administración lopezobradorista, también impulsaron el financiamiento de la obra mediante cooperación voluntaria.

Este ejercicio de participación ciudadana tuvo como antecedente el libro denominado ¡Gracias!, que el mandatario publicó en febrero pasado, en el cual presenta un agudo balance de la vida política en México durante las últimas tres décadas e incluye pormenores de cómo se fue construyendo la Cuarta Transformación (4T).

En esa publicación, López Obrador aseguró que el movimiento que se sintetizó en la 4T es obra del pueblo mexicano. Por ello, no dudó en manifestar su gratitud a la gente, y en forma por demás modesta, simplemente escribió: “…a todos y todas de corazón. Gracias”.

Ese agradecimiento presidencial fue visto como un acto genuino, profundo y humano entre quienes participaron en la edición de Gracias a usted, señor presidente, documento que tiene como común denominador el reconocimiento a la acción gubernamental de distribuir de mejor manera la riqueza nacional, con el evidente propósito de hacer justicia. Una urgente necesidad postergada durante la etapa del neoliberalismo.

Los testimonios también evidencian la necesidad de construir otros marcos y narrativas políticas; asimismo, documentan la identificación de la base social con un liderazgo inobjetable, al tiempo que constituyen una evidencia del compromiso ciudadano para continuar y consolidar el actual proyecto de nación.

Los agradecimientos conservan el tono privado y amistoso, de misiva personal, un grado de espontaneidad que implicó no alterarlos ni tergiversarlos, por lo que pueden contener errores de edición y erratas inevitables. La obra está disponible en formato digital.

Los interesados pueden solicitar un ejemplar en versión digital al correo electrónico [email protected]

Miguel Breceda, Gastón Martínez, Edmer Santín