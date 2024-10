Entre los gritos más entonados por la multitud, sobre todo cuando se pronunciaron los discursos, fueron: Sánchez, delincuente , Sánchez, mentiroso y Sánchez a prisión .

Alejo Vidal-Quadras, presidente de una de las asociaciones convocantes y ex dirigente del Partido Popular y de Vox, comentó: no es que Sánchez no tenga vergüenza, es que no la conoce. España alcanzará el éxito y resurgirá de esta etapa sombría que se ha venido a llamar sanchismo con fuerzas renovadas que le devolverán la estabilidad, la seguridad, la prosperidad, tal como expresa el lema de esta jornada, la unidad, la dignidad, el cumplimiento de la ley y la libertad .

Advirtieron en el manifiesto que hicieron público: no podemos permanecer impasibles ante el ataque a la separación de poderes con incalificables presiones y agresiones al Poder Judicial desde el Ejecutivo y el Legislativo y la aprobación de la ley de amnistía, que es inmoral e inconstitucional .

La manifestación, que no hizo ningún recorrido, duró alrededor de dos horas y media y se disolvió sin incidentes.