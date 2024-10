El venezolano Neyder González contó que cruzó antier la frontera entre Guatemala y México, y de inmediato se sumó a la caravana, de la cual se enteró a través de redes sociales.

El sudamericano explicó que participa en el grupo que avanza a pie. Por problemas económicos, no tenemos ya dinero; si tuviéramos pagaríamos algo mejor para que nos lleve, pero no tenemos y nos toca caminar .

Con lágrimas en los ojos, Ney-der narró lo difícil que le resultó tomar la decisión de emprender el viaje hacia Estados Unidos, porque en su país se quedaron su esposa e hijo de dos años de edad, pero por ellos vale la pena correr riesgos de la travesía.

Yo no he entrado a este país legalmente, sino que me ha tocado pasar como todos pasan, no me han pedido documentos, ni migración me ha tocado , comentó.

El contingente viaja acompañado de patrullas de policías estatales y de la Guardia Nacional, que regulan el tráfico vehicular de la carretera Costera para preve-nir accidentes.