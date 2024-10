De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 21 de octubre de 2024, p. 28

Familiares de Sergio Cárdenas Hernández, repartidor del periódico El Debate de Culiacán, clamaron a quienes lo secuestraron que lo dejen en libertad porque han sido muchas horas de angustia y es un hombre bueno, trabajador, excelente padre y abuelo .

No se mete con nadie , señalaron al considerar que el único error que pudo haber cometido es correr luego de que la motocicleta en la que se desplazaba fue golpeada.

Llorando, una de las hijas de Sergio comentó que cómo no iba a correr con todo lo que está pasando en Culiacán, Sinaloa, corrió por adrenalina, por miedo, pero no porque deba algo, él no anda enredado en nada .

Los parientes del repartidor de El Debate de Culiacán, incluida la madre, una adulta mayor, sus tres hijas y cinco nietos, pidieron a los agresores que lo dejen en un lugar adonde puedan ir por él.

Expresaron que nos duele hasta el alma saber que cuando se lo llevaron iba herido, con mucho dolor por la caída .

Rogaron para lo dejen regresar a casa: viene un nieto en camino y él lo espera con mucha ansia .

Mencionaron que el sábado era el cumpleaños de Sergio y su familia le tenía preparado un humilde festejo de carnita asada con frijoles charros, sus preferidos, ya que son personas que viven al día, de su trabajo.